jandarma emniyet eş durumu

iyi günler herkese. Ben jandarma astsubayım(bay) eşim de polis memuru. Şuan doğudayız. Ben uzatma dilekcesi vermedim ve süresi doldu. Eşim uzatma dilekçesi verse uzatmamız kabul olur mu

iyi günler herkese. Ben jandarma astsubayım(bay) eşim de polis memuru. Şuan doğudayız. Ben uzatma dilekcesi vermedim ve süresi doldu. Eşim uzatma dilekçesi verse uzatmamız kabul olur mu