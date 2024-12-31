Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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31 Aralık 2024 15:30
jandarma emniyet eş durumu
iyi günler herkese. Ben jandarma astsubayım(bay) eşim de polis memuru. Şuan doğudayız. Ben uzatma dilekcesi vermedim ve süresi doldu. Eşim uzatma dilekçesi verse uzatmamız kabul olur mu

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