Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 16:01
EŞ DURUMU ?

kadrolu att olarak erzincanda çalışıyorum,eşim de erzincanda sağlık bakanlığında 3+1 sözleşmeli olarak 1 yıldır çalışmakta kayseriye tayin vermeyi düşünüyoruz ben iller arası atama ile gittiğimde eşim eş durumu tayini ile gelebilir mi ? bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

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