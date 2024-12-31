Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Aralık 2024 16:20
Şark illerin süresi artıp tek şarka mı düşülecek?
Arkadaşlar sosyal medyada şark illerin süresinin artırılıp tek şarka düşürülmesi ve puan sistemi gelmesiyle alakalı paylaşım gördüm. Var mı bir duyum yada bunun uygulanabilirliği olur mu sizce?

save001
Daire Başkanı
31 Aralık 2024 16:21
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HALİL6300
Memur
31 Aralık 2024 17:02

Deprem illeri ve bazı İller şarktan çıkacak diye düzenleme olacak diyor herkes


Brse
Memur
31 Aralık 2024 17:30

Tek şark candır. 2. Şark zulümdür

Toplam 3 mesaj

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