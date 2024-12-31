Şark illerin süresi artıp tek şarka mı düşülecek?

Arkadaşlar sosyal medyada şark illerin süresinin artırılıp tek şarka düşürülmesi ve puan sistemi gelmesiyle alakalı paylaşım gördüm. Var mı bir duyum yada bunun uygulanabilirliği olur mu sizce?

Arkadaşlar sosyal medyada şark illerin süresinin artırılıp tek şarka düşürülmesi ve puan sistemi gelmesiyle alakalı paylaşım gördüm. Var mı bir duyum yada bunun uygulanabilirliği olur mu sizce?