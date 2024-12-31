Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2024 17:16
4/B Programcı Kadrosunda çalışan Bilgisayar Mühendisliği Mezunları

Merhabalar,

2013 Yılında 4/B Programcı olarak göreve başladım. Göreve başlarken Bilgisayar Mühendisliği mezunuydum. İlan metninde tercihen Bilgisayar Mühendisliği mezunu ve KPSS P3 puanı isteniyordu. 2023 Yılında 4/A kadrosuna geçerken Programcı olarak atandım. Ciddi bir gelir ve hak kaybım oldu. Benim sorum üst öğrenim ve ilan metni göz önüne alındığında kadromun Mühendis olarak verilmesi gerekmiyor muydu ve bunun için nasıl bir müracaat yapabilirim. Benzer bir durum yaşan bir arkadaş varsa yada memurlar.net Admin yazabilirse çok memnun olurum. Saygılarımla.

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