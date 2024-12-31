KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Aralık 2024 17:26
Türkiye Petrolleri (TPAO) Yaş Sınırı

Bu kurumun yıllardır ilanlarını dört gözle beklerim. Ama son zamanlarda açılan tüm iş ilanlarında 35 yaş sınırı getirilmiş. Kurum 2014'ün ardından 2022 yılına kadar uzun süre ilan açmadı diye hatırlıyorum. Bu sebeple ilanlarına başvuruda bulunamadım. Eskiden ilanlarında bir yaş kısıtlaması yokken son 2-3 yıl içinde açılan tüm ilanlarında yaş şartı konulmuş. Sizce bundan sonraki süreçte de böyle mi devam edecek? Kurumu iyi bilen biri yanıtlarsa sevinirim

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