Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Aralık 2024 17:49
Esnek hesap borcunu hacze bırakmayi düşünüyorum.

Maas haczi nasıl oluyor?

500.000 esnek hesap borcum var ve ödeyemiyorum. Maaşım 45.000 lira. Maaş bankam faklı. Borc maas bankamdan değil yani.

Bu aydan itibaren önümüzdeki 3 ay odemesem ne zaman hacze düşer?

Evet biliyorum faiziyle sonuna kadar alacaklar ama aylık 30.000 faiz ödemek de zorluyor beni ve borc azalmıyor. Kredi vadelerinin de artacağı yok.

Hacze düşsem, maasin şimdilik 4de 1 i kesilse ileride belki elime para gecer kapatırım ama şu anda elime para geçecek gibi de gözükmüyor.

Borcu nasil yaptığımı sormayın. Bilindik cevabi alırsınız. Bitcoin, borsa işte. Kadın aklımla nasıl buna bulaştım kendime kızıyorum ama geçmişe takılırsam da geleceği kurtarmam mümkün değil.


psk danışman chn
Memur
31 Aralık 2024 17:52
siz de mi? borcu neden yaptığınızı yazanlara ve sizi yargılayanlara takılmayın. Bu size sadece zarar verir. ama ayni hatalara da tekrar düşmeyin. kimse kısa yoldan para kazanamaz. gelelim haciz işine. bununla ilgili maas haczine bırakın diyen de çok duydum ama bulaşmayın diyen de. insanlar neye göre karar veriyor bu duruma bilmiyorum. geçmiş olsun.

audreyhepburn029
Aday Memur
31 Aralık 2024 18:35

Ben de yaklaşık 8-9 ay önce burada buna benzer bir konu açmıştım. Hatta çoğu kişi hacze bırakma dedi. Bırakmadım. Elden borc aldım. Borcumun yarısını öyle kapadım.

Ancak borc aldığım kişi acil sıkışınca borcu geri istedi. Elimde olmadığı için ekim ayinda yine kredi çekip ödedim. Ancak 2 ay sonra yine dara düştüm.

Gecen sene borcum 500.000 di. İlk başta azaldı gibi gözüktü ama şu anda yine 600.000 oldu. Maaşlar artık gidim gidim artacağı için ve 100.000 üzeri borcu düşük faizle 60 ay vadede odeme imkanı olmadığı için sıkıntı. Toptan kapatmadan olmuyor. Açıkçası hepsini kapatacak bir para bulamazsam hacze bırakmayı düşünüyorum. Bakalım bir de haciz sürecini yaşayalım. Her türlüsü kötü zaten.

Bir de şu süreçte insanın aklına hersey geliyor. Gebertsen kendini kimse arkandan üzülmez bile. Ben de borsada batmistim.

Bu arada 2020 yılında 3500 lira maaş alırken 52.000 borc vardı. O zaman ziraat bankasi borc birleştirme kredisi diye birsey çıkarmıştı. 52.000 lirayı 60 ay vadede aylık 1234 lira ödemeye başlamıştım. O.kredi bu ay bitti. İlk başlarda o da zorlamisti ama enflasyon karşısında o para bir müddet sonra hiç gözükmustu.

Aslında bizi yanıltan o oldu. Nasıl olsa 2025 e kadar bu hızla maaslar 100.000 i bulur deyip 2022 de borsaya bulaşınca ve maaşlar da 40.000 bandında takılınca hayatımız mahvoldu. Bu da bize ders oldu. Ama surecin sonu nasıl bitecek merak ediyorum. Bir de şu psikoloji de kötü. İnsanlar sana aptal gözüyle bakıyor. Kimseye kendini savunacak bir argümanın da olmuyor.

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