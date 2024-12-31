Esnek hesap borcunu hacze bırakmayi düşünüyorum.

Ben de yaklaşık 8-9 ay önce burada buna benzer bir konu açmıştım. Hatta çoğu kişi hacze bırakma dedi. Bırakmadım. Elden borc aldım. Borcumun yarısını öyle kapadım.

Ancak borc aldığım kişi acil sıkışınca borcu geri istedi. Elimde olmadığı için ekim ayinda yine kredi çekip ödedim. Ancak 2 ay sonra yine dara düştüm.

Gecen sene borcum 500.000 di. İlk başta azaldı gibi gözüktü ama şu anda yine 600.000 oldu. Maaşlar artık gidim gidim artacağı için ve 100.000 üzeri borcu düşük faizle 60 ay vadede odeme imkanı olmadığı için sıkıntı. Toptan kapatmadan olmuyor. Açıkçası hepsini kapatacak bir para bulamazsam hacze bırakmayı düşünüyorum. Bakalım bir de haciz sürecini yaşayalım. Her türlüsü kötü zaten.

Bir de şu süreçte insanın aklına hersey geliyor. Gebertsen kendini kimse arkandan üzülmez bile. Ben de borsada batmistim.

Bu arada 2020 yılında 3500 lira maaş alırken 52.000 borc vardı. O zaman ziraat bankasi borc birleştirme kredisi diye birsey çıkarmıştı. 52.000 lirayı 60 ay vadede aylık 1234 lira ödemeye başlamıştım. O.kredi bu ay bitti. İlk başlarda o da zorlamisti ama enflasyon karşısında o para bir müddet sonra hiç gözükmustu.

Aslında bizi yanıltan o oldu. Nasıl olsa 2025 e kadar bu hızla maaslar 100.000 i bulur deyip 2022 de borsaya bulaşınca ve maaşlar da 40.000 bandında takılınca hayatımız mahvoldu. Bu da bize ders oldu. Ama surecin sonu nasıl bitecek merak ediyorum. Bir de şu psikoloji de kötü. İnsanlar sana aptal gözüyle bakıyor. Kimseye kendini savunacak bir argümanın da olmuyor.