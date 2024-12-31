Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 18:40
2025 iller arası tayin

herkese iyi akşamlar 2021 ocak 15 de işe başladım 4. yılım 15 ocakta doluyor ama geçen sene kadroya geçtim bu tayinde gidebilir miyim?


Gamzee358
Aday Memur
31 Aralık 2024 18:52

Merhaba, veremezsiniz malesef

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası AtamaÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeEs tayiniSorularınızı yanıtlıyorum.Ek ödemeSağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?2025 Ocak İller Arası Tayin 15 ocakta mı başlayacakmış??İller arası tayinde nereyi vereceksiniz?Boşanma acillll!!!2025 yılında atama ne zaman olacak ?

Sözlük

Eskişehir 1 sahte alkol 1 turp 1 2025 1 gassal 1 yazıp sildiklerimiz 1 can sıkıntısını gideren şeyler 1 Emel koca hocam 1 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1 dolandırıcılık şirketleri 1

Son Haberler

2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli olduBakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzedeler yuvalarına kavuşacakMuğla'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıSamsun'da otomobil Terme Çayı'na uçtu: 1 ölüSağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri