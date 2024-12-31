Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 19:04
2025 iller arası tayin
merhaba , ocakta iller arası tayin verdiğim yerde oraya tayinim çıkınca başka bir yere eğitim durumu yapabiliyor muyum ? ( lise hemşiresinin )

1emre m
Aday Memur
31 Aralık 2024 19:05
yoksa iller arası tayin verdiğim yerde 2 yıl kalma zorunluluğum , eğitim tayini içinde geçerli mi ?
Toplam 1 mesaj

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