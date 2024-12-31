Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 20:33
İller arası yapabiliyormusunuz?

İller arası tercih listesi açılmıyor sizdede öyle mi


esraselim
Aday Memur
31 Aralık 2024 21:13

Açılıyor sistemde sorun yok, belki baka sayfa açıp kapatmadıysanız, yeni sayfa açılmaz

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