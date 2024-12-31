Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Aralık 2024 20:33
ilişik kesme / göreve başlama

selamlar,

meb pgm kılavuzda tebligat ve ilişik kesme başlangıç tarihi olarak 17 ocak olarak göstermiş ancak, işe başlama son tarihine dair bir bilgi vermemiş. acaba diğer bir kanun (657) ve/veya (yer değiştirme gibi) bir yönetmeliğe mi gönderme yapmış oldu.

problem:

arkadaşlar yarıyıl tatilinin tamamında inşallah umre de olacağım. bu durumda son tarih nedir benim durumumda biri için?

not: il içi başvurdum. Bir detay : geçmiş tecrübelerden biliyorum ki meb sonuçları 15indede açıklayabilir ama oda şans.

yardımcı olursanız sevinirim.

teşekkürler

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