Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 20:35
İller arası tayin yardım

Merhaba eşim 26 ocak işe başlama tarihli Ocak dönemi tayinine yetişebiliyor muyuz kura tarihi mi esas alınıyor yoksa kura son başvuru mu tarihi mi bilen yazabilir mi?


esraselim
Aday Memur
31 Aralık 2024 21:11

Malesef, başvursanız bile red alırsınız incelemede, temmuz döneminde arkadaşlarımız red aldı

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