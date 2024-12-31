Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Aralık 2024 20:50
Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler başöğretmenlik

İyi akşamlar. 2005 öncesi sözleşmeli öğretmenlik yaptığım süreler de tıpkı ücretli öğretmenlik gibi SGK olarak eksik yatırılmış. 5-10-13 gün olan aylar var. Ayrıca SGK sisteminde bu süreler 4A kapsamında görünüyor. Bu eksik kalan kısımları borçlanma yaparak ödesem acaba başöğretmenlik süresinden sayılır mı çünkü 15 günüm eksik kaldı sadece. Başka ne yapabilirim? Sözleşmeli sürem tam görünse 3-4 ay fazlam var 20 yıldan.

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