2025 2026 4D toplu iş sözleşmesi

tis i vu yilda lastik gibi uzatıp mayıs haziran temmuz a kadar uzatacaklar mi , yoksa daha erken olma ihtimali var mı

basta tayin hakkı olmak üzere hiçbir konuda sendikalar dahil ses çıkaran yok.

bilgisi olan surec hakkında bilgilendirme yapabilir mi arkadaşlar. teşekkürler.