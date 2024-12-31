Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


31 Aralık 2024 21:30
2025 2026 4D toplu iş sözleşmesi

tis i vu yilda lastik gibi uzatıp mayıs haziran temmuz a kadar uzatacaklar mi , yoksa daha erken olma ihtimali var mı

basta tayin hakkı olmak üzere hiçbir konuda sendikalar dahil ses çıkaran yok.

bilgisi olan surec hakkında bilgilendirme yapabilir mi arkadaşlar. teşekkürler.

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