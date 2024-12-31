Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2024 21:30
Mazeret nedeniyle tayin feragat
Mazeret nedeniyle tayin olupta tebliğ almadan feragat dilekçesi yazıp onaylanan oldu mu ?

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