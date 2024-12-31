Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 21:42
Hizmet puanı ve ücretsiz izin

Merhabalar. 2 ay önce ücretsiz izine ayrıldım. Hizmet puanım çalıştığım son 4 ay üzerinden mi hesaplanacak yoksa 6 ay önce güncellendiği yerde mi kalacak? Bilgisi olan var mı?

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