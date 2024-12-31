Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 22:38
iller arası sonrası eş durumu
iller arası tayinde 1in d sine tayin isteyeceğim eşim 2.bölgenin c sinde ben gittikten sonra eşimin eş durumu kabul edilir mi 2.sorum gideceğim il bu tayinle d den çıkıp bir anda c ye veya b ye doluluk gösterir mi bu ihtimal ne derecededir sizce

Hem.şir
Aday Memur
31 Aralık 2024 23:15
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