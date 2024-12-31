Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2024 23:26
Entegre hastanede B tipi istasyonda att olmak

Entegre hastanede B tipi istasyonda Att olarak çalışıyorum. Entegre olduğu için hem acil hem ambulansta çalışıyorum fakat bütün nöbetlerim ambulansçı olarak yazılmış ve başhekim şoför att olsa bile ekipten 2. Bir kişi daha att olmak zorunda ben sorumluluk almam diyerek bütün nöbetlerimi ambulansa yazıyor. Bu durum sonucunda hem daha fazla yoruluyorum hem de 00:00dan sonra çalışmam gereken saat bittikten sonra istirahate geçtiğimde nakil vaka çıkınca dinlenemiyorum ama acildi olan kişiler her türlü dinlenip daha az yoruluyorlar. Ben acil ve ambulans nöbetlerimin oranının böyle olmasını adaletli bulmuyorum çünkü zaten hastanede 2 att yiz. Benim ambulansa yazılmam zorunlu mu ? Acilde de nöbet tutma hakkım var mı ?

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