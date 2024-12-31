KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


31 Aralık 2024 23:33
Mülakatlar hakkında

Merhaba arkadaşlar temizlik işçisi uygulamalı sınav hakkında bilgisi olan var mı neler yaptırıyolar yada ne gibi sorular soruyorlar

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