Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


01 Ocak 2025 00:26
26 Aralık 1925 Miladi takvimin kabulu

26 Aralık 1925 tarihinde miladi takvim kabul edilmiş .


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:27

Neden hicri takvim yada Rumi takvimle devam edilmedi derseniz,


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:29

O dönemde yeni kurulmuş bir ilke var.Savas yeni bitmiş.


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:30

Daha güçlü olan Batı ülkeleriyle ticari uyumsuzluklarin giderilmesi için miladi takvim kabul edildi.


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:32

Türkiye bugün G-20 ülkesidir Güçlü bir ülkedir.


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:34

Lakin halen G-8 ulkeleri dünya ekonomisinin yüzde 65ini elinde bulunduruyor .'


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:35

Gelişmiş ülkelerle ticaret yapmak zorundayız .Ticari uyumsuzluklarin önlenmesi için miladi takvim kabul edildi .


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:38

Yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun Türkiye 'm(!)...


gazanya
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 00:39

2025 yılında YURTTA BARIŞ, DÜNYA'DA BARIŞ (!) dileğiyle..

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