Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 01:00
Merkezi atama

Merkezi atamada tercih yaptım. Sağlık bakanlığı alimlarinda istifa edip tekrardan tercih verebilir miyim.


kursad2332
Aday Memur
01 Ocak 2025 01:14
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası Atamaİller arası yapabiliyormusunuz?Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmeSorularınızı yanıtlıyorum.Ek ödeme2025 Ocak İller Arası Tayin 15 ocakta mı başlayacakmış??İller arası tayinde nereyi vereceksiniz?Sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?Es tayini2025 iller arası tayin

Sözlük

Hermon dağı 3 nuh'un gemisi 1 turp 1 yazıp sildiklerimiz 1 mangal 1 sahte alkol 1 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1 dolandırıcılık şirketleri 1 sevmediğin işte çalışmak 1 Afille kraliçe 2

Son Haberler

Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Süresi Nasıl Uygulanır?1 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları112'ye bir yılda 2 milyonun üzerinde çağrı geldi!Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldiBakan Uraloğlu Avrupa'da ilk kez uygulanacak projeyi açıkladı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri