KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 01:20
adalet bakanlığı alımı
2024 de kesinlikle olacak gibi konuştu bakan ve 2025 oldu halen ses seda yok söylenecek çok şey varda neyyyseee

Çok Yazılan Konular

TCDD Sürveyan ve Hareket Memuru2024-KPSS LİSANS Tam Bir FaciaydıMerkezi atama ve sözleşmeli alımın çakışması durumu2024/2 merkezi atama bekleme konusuBOTAŞ ilanında ikamet şartı var mı?Türk şeker alım sınavı MSB soru?ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı - 24.12.2024Bilinçli tercih hakkinda danismanlikMühendis / Hakim eş durumu

Sözlük

dalma 1 dolandırıcılık şirketleri 1 Şey kelimesini sevmeyen insan 3 Bugün olanlar 3 thalasso 3 akitu bayramı 2 kapalı havalar 2 ben bu odaya neden gelmiştim 4 Eskişehir 1 uçak kazaları 2

Son Haberler

Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Süresi Nasıl Uygulanır?1 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları112'ye bir yılda 2 milyonun üzerinde çağrı geldi!Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldiBakan Uraloğlu Avrupa'da ilk kez uygulanacak projeyi açıkladı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri