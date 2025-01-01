Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Ocak 2025 01:20
adalet bakanlığı alımı
2024 de kesinlikle olacak gibi konuştu bakan ve 2025 oldu halen ses seda yok söylenecek çok şey varda neyyyseee

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