Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 01:21
Tayin istemek

Doğu görevini yapıp bir batı iline geldim, çeşitli sebeplerden dolayı doğuya tayin olmak istiyorum. Şubat atamasında tayinimin çıkması için ne yapmam gerekiyor? Referans mı veya bir bahane mı ne? Sadece gerçek doğru dürüst cevaplar verin bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.

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