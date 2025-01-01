Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2025 03:49
engelli memur çalışma şekli
cte bünyesinde çalışan engelli memur ( gih sınıfında) olan bir kişi kurum içinde her pozisyon da çalıştırılabilir mi mesala memur kadrosunda olan kişi yh sınıfı olan hizmetli görevi yaptırılır mı? bu konuda bilgisi olan var mı

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