Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


01 Ocak 2025 03:49
engelli memur çalişma şekli
cte bünyesinde çalışan engelli memur ( gih sınıfında) olan bir kişi kurum içinde her pozisyon da çalıştırılabilir mi mesala memur kadrosunda olan kişi yh sınıfı olan hizmetli görevi yaptırılır mı? bu konuda bilgisi olan var mı

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