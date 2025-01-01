engelli memur çalişma şekli

cte bünyesinde çalışan engelli memur ( gih sınıfında) olan bir kişi kurum içinde her pozisyon da çalıştırılabilir mi mesala memur kadrosunda olan kişi yh sınıfı olan hizmetli görevi yaptırılır mı? bu konuda bilgisi olan var mı

cte bünyesinde çalışan engelli memur ( gih sınıfında) olan bir kişi kurum içinde her pozisyon da çalıştırılabilir mi mesala memur kadrosunda olan kişi yh sınıfı olan hizmetli görevi yaptırılır mı? bu konuda bilgisi olan var mı