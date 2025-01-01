İller arasına hakim arkadaşlar bi bakabilirse sevinirim

Ben 10 yıllık eşim de 8 yıllık bakanlık personeli derece kademe olarak eşimden üstteyim. İkimiz de İstanbulda'yız. Eşim iller arasından yerleşirse sonrasında ben eş durumu isteyebiliyo muyum yoksa daha kıdemli olduğum için eşim mi bana tabii olacak ona göre tercih yapacaz öünkü. çok teşekkürler

Ben 10 yıllık eşim de 8 yıllık bakanlık personeli derece kademe olarak eşimden üstteyim. İkimiz de İstanbulda'yız. Eşim iller arasından yerleşirse sonrasında ben eş durumu isteyebiliyo muyum yoksa daha kıdemli olduğum için eşim mi bana tabii olacak ona göre tercih yapacaz öünkü. çok teşekkürler