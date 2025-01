Yılık izin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci

maddesinde,

"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür."