Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 09:48
Yılık izin

30 günlük yılık iznim siteme nezaman yüklenir 10.yılım temuzda doluyor . Temuz ayındamı yüklenir yoksa ocak ayındamı


berkehan81
Şube Müdürü
01 Ocak 2025 10:29

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci

maddesinde,

"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür."

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