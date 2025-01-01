Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2025 10:45
Yıllık iznim yandı
2023 Haziran ayında işe girdim 2024 Haziran da 20 gün yıllık iznim geldi 1 ocak itibarıyla izinler yenilendiği için bnm içerde olan 10 günlük iznim silinmiş 20 gun gelmis iznim geleli 7 ay bile olmadan nasil olabiliyor bu

memur033
Memur
01 Ocak 2025 10:47
b

ahmet44mlty
Şef
01 Ocak 2025 12:21

kullanılmadıgı sürece silinmesi normal,ne beklıyordunuz ki..bu sadece sıze özgü durum degil.

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