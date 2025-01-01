Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 11:31
Uzman öğretmenlik

İstanbuldan başvuru yapıp il milli eğitim müdürlüğü tarafından başvurusu oaylanmayan onay bekleyen var mı arkadaşlar

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