Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 12:25
eş durumu 1 yıl sonra illerarası
eş durumundan 1 yılı doldu illerarası yapabilir miyim

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası AtamaSorularınızı yanıtlıyorum.İller arası yapabiliyormusunuz?Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmeEk ödeme2025 Ocak İller Arası Tayin 15 ocakta mı başlayacakmış??İller arası tayinde nereyi vereceksiniz?Sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?Es tayini2025 iller arası tayin

Sözlük

Talassofobi 1 Bugün olanlar 3 telefon objektifi 1 çayını soğutma 1 düşen azerbaycan uçağı 2024 1 yazıp sildiklerimiz 1 yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 6 Zıkkımın kökü 1 gassal 1 serbest bir ilişkisi var 2

Son Haberler

Küresel yolcu trafiğinin ikiye katlanması bekleniyor! Yatırım hedefi: 2,4 trilyon dolarİTO aralık verilerini yayınladı: İstanbul'un enflasyonu belli olduOtobüs kazasında ölen şoför, 26 yolcunun hayatını kurtarmış2025 yılı trafik ceza tutarları belli olduYÖKAK, BU İLANA MÜDAHİL OLMALI!

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri