Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Ocak 2025 12:38
33'alı biri kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir yerde doktora yapabilir mi? (acildir)

Merhaba,

Yüksek lisans öğrenimimi kadromun bulunduğu okulda tamamladım. Fakat memnun kalmadım. Doktoramı başka bir okulda yapmak istiyorum fakat kadromun bulunduğu yerde bu program da mevcut. Bu durumda sözleşmemin yenilenmemesi söz konusu olabilir mi?

-Sicilim temiz.

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim Doçentlikİçerden kadroya dışardan başvurudoçentlik yardım Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriakademik teşvik yardım Taşra'da seyre daldım alemi, sis çöktü. Bilemedim saatiinitial mevzusuYuksekogretim (yok,uak,osym ve vakif-devlet universiteleri) islemleri hukuki paylasim platformuMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Araştırma Görevlisi Yurtdışı Doktora

Sözlük

gassal 1 bir aylığına yazan nickler 3 kapalı havalar 2 thalasso 3 uykusuzlar kulübü 3 Herhalde 1 turp 1 mangal 1 12 üzüm ritüeli 7 çayını soğutma 1

Son Haberler

Küresel yolcu trafiğinin ikiye katlanması bekleniyor! Yatırım hedefi: 2,4 trilyon dolarİTO aralık verilerini yayınladı: İstanbul'un enflasyonu belli olduOtobüs kazasında ölen şoför, 26 yolcunun hayatını kurtarmış2025 yılı trafik ceza tutarları belli olduYÖKAK, BU İLANA MÜDAHİL OLMALI!

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri