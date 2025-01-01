Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 13:02
Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu olan Yönetici ve Rehber Öğretmenler

Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu olan Yönetici ve Rehber Öğretmenler artırımlı ek ders ücreti konusunda ne yaptınız? Mahkeme yolu ile artırımlı ek ders ücretini alabiliyoruz.

Konu ile ilgili ulaşabilirsiniz.

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