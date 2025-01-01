Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 13:23
Ebys'den evrak gönderme

Hayırlı Günler şeflerim devrelerim, personel daireye dilekçe göndermem gerekiyor, evrak gönderme yetkim bulunuyor, dilekçemi taratıp direk giden evraktan tif formatında kendim göndersem uygun olur mu ? daha önce ekip memuru olduğum için hep personel bürodan gönderiyordum, şimdi büro memuruyum o sebeple soruyorum ?


tundercat06
Şef
01 Ocak 2025 14:57

üst yazı yazman gerekir diye tahmin ediyorum


thekonsti
Aday Memur
01 Ocak 2025 15:44
sen personel büroya yaz onlar göndersinler

policeofficer63
Memur
01 Ocak 2025 16:43

Çalıştığın birim kanalıyla göndermen gerekiyor kendin ebys den gönderme yetkin olsada gönderemezsin üst yazı ile birim aracılığıyla gider, baba sorarsan dilekçe hitap kısmına Emniyet Genel Müdürlüğü personel başkanlığına diye yazıp ekleri ekleyip PTT yada kargo ile de gönderebilirsin en hızlı şekli zaten bu olur ben hiç uğraşmadan böyle yapmıştım tayinim de çıkmıştı

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