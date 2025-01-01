Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 13:23
Ebysden evrak gönderme
Hayırlı Günler şeflerim devrelerim, personel daireye dilekçe göndermem gerekiyor, evrak gönderme yetkim bulunuyor, dilekçemi taratıp direk giden evraktan tif formatında kendim göndersem uygun olur mu ? daha önce ekip memuru olduğum için hep personel bürodan gönderiyordum, şimdi büro memuruyum o sebeple soruyorum ?

tundercat06
Şef
01 Ocak 2025 14:57

üst yazı yazman gerekir diye tahmin ediyorum

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