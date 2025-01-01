Ebysden evrak gönderme

Hayırlı Günler şeflerim devrelerim, personel daireye dilekçe göndermem gerekiyor, evrak gönderme yetkim bulunuyor, dilekçemi taratıp direk giden evraktan tif formatında kendim göndersem uygun olur mu ? daha önce ekip memuru olduğum için hep personel bürodan gönderiyordum, şimdi büro memuruyum o sebeple soruyorum ?

Hayırlı Günler şeflerim devrelerim, personel daireye dilekçe göndermem gerekiyor, evrak gönderme yetkim bulunuyor, dilekçemi taratıp direk giden evraktan tif formatında kendim göndersem uygun olur mu ? daha önce ekip memuru olduğum için hep personel bürodan gönderiyordum, şimdi büro memuruyum o sebeple soruyorum ?