Kredi Kartı Harcama İtirazı

Dün gece kredi kartımdan mail order yöntemiyle toplamı 180.000 liraya yakın 7 ayrı çekim yapılmış ama bankadan bu harcamalarla ilgili mesaj veya herhangi bir arama gelmedi sadece 7. harcamanın mesajı geldi. Hemen müşteri hizmetlerinden şüpheli işlem bildirip kartı bloke koydurdum. Yarın sabah hemen banka şubesine gidip kart harcama itirazında bulundum. Harcamalar provizyondaydı banka durumu bildirdiğini söyledi bana bi takip numarası verip yolladı. Daha önce böyle bir durum başına gelmiş olan var mı süreç nasıl işliyor ?

Dün gece kredi kartımdan mail order yöntemiyle toplamı 180.000 liraya yakın 7 ayrı çekim yapılmış ama bankadan bu harcamalarla ilgili mesaj veya herhangi bir arama gelmedi sadece 7. harcamanın mesajı geldi. Hemen müşteri hizmetlerinden şüpheli işlem bildirip kartı bloke koydurdum. Yarın sabah hemen banka şubesine gidip kart harcama itirazında bulundum. Harcamalar provizyondaydı banka durumu bildirdiğini söyledi bana bi takip numarası verip yolladı. Daha önce böyle bir durum başına gelmiş olan var mı süreç nasıl işliyor ?