Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2025 13:52
Soruşturma sürecinde ifade verme süresi hangi tarihte başlar ?

arkadaşlar soruşturmadan ötürü ifadem istendi verilen süre içinde ifade vermem isteniyor peki bu süre bana tebliğ edildiği günden mi başlıyor yoksa ertesi günden mi başlıyor ?


E.Kayı Han
Editor
01 Ocak 2025 14:58

Bir sonraki günden başlar.

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