Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 14:26
2023 ocakta tayini iptal ettirenler

2023 ocakta tayinini iptal ettirenler 2025 ocakta tayin veremiyor mu simdi?

9. 2023 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası, 6 Şubat 2023Tarihinde Yaşanan Depremler Nedeniyle OHAL İlan edilen İller İçin İsteğe Bağlı İller ArasıYer Değişikliği Kurası, 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer DeğişikliğiKurası, 2024 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası ve 2024 YılıHaziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 2 (iki) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26. maddelerine ve son 1 (bir) yıl içinde 31/A(mülga) maddesine göre ataması yapılan personelden atama kararını iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

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