Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 14:44
2025 EGM Kadrolu Hizmetli Alımı

Bu ay içerisinde başvurusu yapılacak söz konusu alım için merak ettiklerimizi bu başlık altında soralım, bilgi alışverişi yapalım.


ugrfth
01 Ocak 2025 14:47

Bazı merak ettiğim şeyler var, konu hakkında bilgisi olanlar yanıtlarsa sevinirim.

Mülakatlar sözlü mü uygulamalı mı oluyor? Genel olarak ne tür sorular soruluyor? Sınavı başarıyla geçenlerin kadro onayı yaklaşık ne kadar süre içerisinde onaylanıyor?

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