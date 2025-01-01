KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
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01 Ocak 2025 14:47
Asem - Muvazzaflığa ve ardından Subaylığa geçiş hakkında

Öncelikle selamlar, bu sene Suem kontejanı çok az olduğu için geleceğini düşünmüyorum. Asem kazanırsam muvazzaflığa ve ardından da subaylığa geçiş çok zor ve imkansıza yakın bir süreç midir? Bilgisi ve tecrübesi olan değerli komutan ve arkadaşlarımın fikirlerini öğrenmek isterim.

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