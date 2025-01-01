İLLER ARASI EŞ DURUMU

Arkadaşlar ben anestezi teknikeri 7/1 i 10 yıllık görev sürem var eşim ise radyoloji 9/1 i radyoloji teknikeri ikimiz de İstanbul'da görev yapıyoruz. Benim iki sorum var birincisi eşim iller arasından Çanakkale veya Antalya'ya yerleşirse ben eş durumundan ona tabi olabiliyo muyum? Ya da ben bu illeri yazdığım da şayet yerleşirsem eşim direkt bana tabi olarak eş durumu tayini yapabilir mi?

Arkadaşlar ben anestezi teknikeri 7/1 i 10 yıllık görev sürem var eşim ise radyoloji 9/1 i radyoloji teknikeri ikimiz de İstanbul'da görev yapıyoruz. Benim iki sorum var birincisi eşim iller arasından Çanakkale veya Antalya'ya yerleşirse ben eş durumundan ona tabi olabiliyo muyum? Ya da ben bu illeri yazdığım da şayet yerleşirsem eşim direkt bana tabi olarak eş durumu tayini yapabilir mi?