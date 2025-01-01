Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 14:53
İLLER ARASI EŞ DURUMU
Arkadaşlar ben anestezi teknikeri 7/1 i 10 yıllık görev sürem var eşim ise radyoloji 9/1 i radyoloji teknikeri ikimiz de İstanbul'da görev yapıyoruz. Benim iki sorum var birincisi eşim iller arasından Çanakkale veya Antalya'ya yerleşirse ben eş durumundan ona tabi olabiliyo muyum? Ya da ben bu illeri yazdığım da şayet yerleşirsem eşim direkt bana tabi olarak eş durumu tayini yapabilir mi?

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