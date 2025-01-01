Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 15:40
Memur sen e güvenin 12.25 lik zammı 12.50 ye çıkarttırır !

Bu memurlara Memursen gibi sendika yakışır.


ogretmenbey786
Aday Memur
01 Ocak 2025 15:45

senin maaşının kaç katını alan "memurlar" var doktorundan yargıçın başla bilmem ne müdürü bilmem ne uzmanı vesaire. sana verilecek 10 bin lira zam demek onlara verilecek senin maaşın kadar zam demek

işte bu sebepten ötürü

TALEBIM

seyyanen 10bin lira zam

ek ders ücreti 250 tl

arz ederim.

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