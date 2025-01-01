Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 15:54
egm ve ozluk haklari hakkinda bilgi edinme

Değerli Polis abilerim, kardeşlerim öncelikle hepinizi Saygı ile selamlıyorum.

Ben TSK K.K.K.lığında görevli bir Astsubayım. Mesleğin zorluğu ve sorumluluklarının bilincindeyim. 4-5 kere minimum şark süresi amir maiyet sorumlulukları ve sınırdışı görevlerin getirdiği zorlukların bilincindeyim. Kardeşim Astsubaylık mülakatlarına girecek ve EGM polislik mülakatlarına hazırlanıyor. Ben Astsubay olmasını istesemde onun gönlü Polis olma yönünde.

Siz Değerli büyüklerimden meslek hakkında artı veya eksi yönleri hakkında bilgi almak istiyorum. Bende ona göre daha net yönlendirmek istiyorum.

Benimde aklımı çelen Polisliğin bazı avantajları (Tek şarka dönme) varken dezavantajlarınıdı az çok bilmekteyim.

Şimdiden herkese teşekkür ederim. Kazasız belasız yeni yıllar dilerim. Saygılarımla?

(Harf, kelime, cümle hataları olduysa affola. Kırık cam ile elimden geldiğince yazabildim.)


Fırtına6655
Aday Memur
01 Ocak 2025 16:20
aa
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