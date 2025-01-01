Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 16:11
Tayin sonrası eş durumu

Herkese iyi günler. Acil tıp teknisyeniyim, bitliste çalışıyorum. Eşimde att ama atama bekliyor 179. sırada 32 bin personel alımı söylentisi var iki parça halinde alım yapılacak deniyormuş, ben tayin vermek istiyorum, sorum şu ben tayin verdikten sonra eşim atanırsa ben eş durumu verebiliyormum ? Ek olarak eşimin bu sıralama ile batı illerine gitme olasılığı yüzde kaçtır ? biliyorum kimse kesin bilgi veremez ama tartışabiliriz mantık çerçevesinde.

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