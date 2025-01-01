Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ocak 2025 16:41
TSK personeli sgk primlerinin geri ödenmesi hk.

Merhaba, yaklaşık 3 yıldır TSK bünyesinde askeri personelim. Aldığım kararlar neticesinde yurtdışında yaşamaya başlayacağım. Ayrılış işlemlerim yakında tamamlanacak. Adıma ödenen sigorta primlerinin geri ödemesini alabilir miyim? Alırsam kaçını alırım? Bu konular hakkında bilgi sahibi olup destek olacaklara şimdiden çok teşekkürler. Umarım konuyu doğru yere açmışımdır.

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