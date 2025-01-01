Öğretmen Eşe Tabii olma Hakkında

Askerlerin öğretmen eşlerine bir defaya mahsus tabii olma durumu hakkında bilgi verecek bi meslektaşım var mı acaba? Kadrolu öğretmenim, ocakta bi aksilik olmaz ise eşimin görev yerine gidicem(inşAllah) Diyelim gittim, yazın eşimin tayini gerçekleşirse ben onu bir defaya mahsus görev yerimde tutabilir miyim bu konuda net bilgisi olan var mı??

Askerlerin öğretmen eşlerine bir defaya mahsus tabii olma durumu hakkında bilgi verecek bi meslektaşım var mı acaba? Kadrolu öğretmenim, ocakta bi aksilik olmaz ise eşimin görev yerine gidicem(inşAllah) Diyelim gittim, yazın eşimin tayini gerçekleşirse ben onu bir defaya mahsus görev yerimde tutabilir miyim bu konuda net bilgisi olan var mı??