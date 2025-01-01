Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 16:53
Öğretmen Eşe Tabii olma Hakkında
Askerlerin öğretmen eşlerine bir defaya mahsus tabii olma durumu hakkında bilgi verecek bi meslektaşım var mı acaba? Kadrolu öğretmenim, ocakta bi aksilik olmaz ise eşimin görev yerine gidicem(inşAllah) Diyelim gittim, yazın eşimin tayini gerçekleşirse ben onu bir defaya mahsus görev yerimde tutabilir miyim bu konuda net bilgisi olan var mı??

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Aday Memur
01 Ocak 2025 16:58

Eşine tabi olarak gittigin anda bir defaya mahsus öğretmene tabi olma hakkını kaybedersin artik sen eşine tabi olursun o nereye sen oraya durumu yaşanır.

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