KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 16:57
PMYO Boy sınırında tolerans gösteriyorlar mı

Selamlar bu sene YKS'ye hazırlanıyorum ve PMYO düşünüyorum. Boyum 166-168 arasında çıkıyor her ölçtüğümde. En kötü senaryoda 166 çıksa 1 cm için tolerans gösterirler mi sizce bilgisi olan arkadaşlar cevap yazabilir mi?


zaMqi
Memur
01 Ocak 2025 17:39

Okuldan okula farklılık gösterebilir ancak makine sana sonucu fiş verdiği için raporunda bu gözükecek. Bu yüzden tolere edilme ihtimali yok denecek kadar az.


ezioauditore1
01 Ocak 2025 18:00

Esneyerek mülakat günü 1-2 CM daha kendi boyumun üzerine koyarsam her türlü geçeceğimi düşünüyorum. Umarım bir sorun sıkıntı çıkmaz.

zaMqi, 1 saat önce

Okuldan okula farklılık gösterebilir ancak makine sana sonucu fiş verdiği için raporunda bu gözükecek. Bu yüzden tolere edilme ihtimali yok denecek kadar az.


Baypar
Şube Müdürü
01 Ocak 2025 18:30

Esneyerek 1-2 cm uzama olabiliyor. Makine ölçümde istenen değerleri karşılamazsan elenirsin. Makine fiş veriyor. Herhangi birinin müdahalesi söz konusu değildir. İstenen değerleri karşılamıyorsan elenirsin. Ve evet boyu kilosu tutmadığı için elenen aday çok oluyor.

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