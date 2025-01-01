Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 17:05
İl onayı

Uzman ogretmenlik için il onayi ne zaman bitiyor hocalarım bilen biri cevaplarsa çok memnun olurum

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.Aralık ek dersi yatan illerZorunlu Pansiyon Nöbeti15 saat ders için 5 gün okula gitmekMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Müdür yardımcılığından istifa edenin durumuMazeret Tayini BaşvuruBaşöğretmenlik suresi2008 sonrası memur olanların emekli maaşları çok düşük olacakmış. Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi mahkeme

Sözlük

yazıp sildiklerimiz 1 çırak 1 günün sözü 1 12 üzüm ritüeli 7 yapraklı takvim 2 düşen azerbaycan uçağı 2024 1 yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 6 2025'e bir dilek bırak 16 tezahürat 1 kapalı havalar 2

Son Haberler

Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindiBelgrad Ormanı'na girişte HGS'ye geçildiABD'de bir araç kalabalığa daldı: 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandıKırklareli'nde oyuncak fabrikasındaki yangın kontrol altındaİstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri