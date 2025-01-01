KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 17:19
kpss 2026 için +90 puan isteyenler
ne zaman başlıyorsunuz çalışmaya. planınız var mı ? bu sene mat türkçe gibisinden. ben eem yim. bilgi paylaşalım

Memüh
Şef
01 Ocak 2025 17:28
çalışmaya başladınız mı? ne zaman başlayacaksınız. ve planınız nedir. bu sene mat türkçe gibi..
Toplam 1 mesaj

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