Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 17:33
İller arası tayin de adres değiştirebiliyor muyum

Arkadaşlar şimdi size saçma bi soru sorcam dalga geçmeden cevaplarsanız sevinirim iller arası tayin başvurusunda bulunduğum ilin adresini değiştirsem aynı ile başvurular tercih ekranında açılır mı ve başvursam ceza alır mıyım sonuçta il içi olmuş olacak aynı il gibi adresimi değiştirirsem


kacikbulgur
Aday Memur
01 Ocak 2025 18:14
ö
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