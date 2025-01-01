Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 17:47
İstifa Dilekçesi hk.

Merhaba arkadaşlar, MEB'de 657 tabii GİH sınıfında Usta Öğretici kadrosunda çalışmaktayım. Şubat ayında ülkeden taşınıyorum ve bu nedenle istifa dilekçemi vereceğim. Araştırmalarıma göre istifa dilekçesini 1 ay önceden verebiliyor muşum sanırım ? Ben önümüzdeki hafta kurumuma 3 Şubat 2025 tarihi itibari ile görevden istifa etmek istediğime dair dilekçe vermek istiyorum. Bunun bir formatı var mıdır ? Nette araştırdığım kadarı ile farklı bir bakanlığa ait dilekçe örneği buldum, alta yazıyorum. Ya da bilmem/yapmam gereken farklı birşey var mıdır ? Teşekkürler.

Bakanlığımız ??????????.??????.

Genel Müdürlüğünde/Başkanlığında/Müşavirliğinde ?..... kurum numarası ile ????????. olarak

görev yapmaktayım.

657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde

"Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle

memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir." hükmü yer almakta olup, mezkûr

hüküm uyarınca ..../..../20... tarihinden itibaren memuriyetten çekilmek

istiyorum.

Memuriyetten

çekilme talebimi takdirlerinize sunar, saygılarımla gereğini arz ederim.

..../..../20...

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